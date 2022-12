Rassemblement solidaire pour les salariés de BAT

Un comité de soutien envers les employés et sous-traitants de BAT s'est formé, peu après l'annonce de la fermeture du site boncourtois, mercredi. Ce groupe a organisé un rassemblement solidaire ce samedi. « Nous voulions montrer notre mécontentement contre les grandes multinationales, qui ne pensent plus qu’au bénéfice en dépit du social. C'était vraiment une journée de solidarité pour les employés et sous-traitants », a expliqué Pascal Henzelin, porte-parole du comité.

Des discours ont été prononcés, par des politiques mais aussi d'anciens employés de BAT. L'accordéoniste Jérôme Courbat a accompagné ces prises de parole. « Je ne pense pas que ce rassemblement pourra faire changer les choses, c’était le travail des politiques et des syndicats... Mais on espère montrer aux dirigeants de BAT que cette entreprise était très importante pour les gens de Boncourt », a déclaré Pascal Henzelin. Il a aussi ajouté que ce rassemblement a permis de dire « la fierté des employés, qui ont oeuvré durant toutes ces années chez Burrus, Rottmans puis BAT. Il y avait beaucoup d'émotion, c'était un peu comme un dernier hommage à la famille Burrus. » /cto