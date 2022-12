St-Charles souhaite agrandir ses dortoirs

L’établissement a peiné à séduire les élèves jurassiens ces dernières années. « Aujourd’hui on se bat pour maintenir cette école privée », avoue Didier Membrez, pour qui il faut toutefois rester positif : la stabilité financière et l’existence de St-Charles pourraient bien être assurées selon lui par la politique de recrutement d’élèves étrangers. « Chaque année depuis le lancement de la structure internationale, on a vu nos effectifs s’agrandir. On n’est pas encore à l’objectif souhaité, mais il faut anticiper l’arrivée de nouveaux élèves que nos recruteurs nous amèneront à la prochaine rentrée », conclut Didier Membrez, d’où l’importance d’offrir des possibilités d’internat.