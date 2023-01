La vétusté de l’école Ste-Ursule freine les investisseurs

L’avenir du bâtiment des Ursulines est incertain. Les derniers élèves ont quitté l’établissement privé de Porrentruy fin juin. Et depuis, à part la Croix rouge qui occupe une partie des locaux, les lieux sont déserts. Le conseil de fondation de l’école a pour tâche de trouver un repreneur. Les principaux intéressés ont été réunis autour de la table, relève Henri-Joseph Theubet. La municipalité, la paroisse, la Croix rouge et le canton du Jura ont été sondés. L’idée d’une maison Ste-Ursule pour accueillir diverses associations a fait son chemin. « Les envies sont nombreuses et multiples, mais c’est surtout les moyens qui vont faire défaut », avertit le président du conseil de fondation.





Un coût de rénovation qui refroidit les investisseurs

Une expertise du bâtiment fait état d’une valeur intrinsèque de plus de 7 millions de francs. Et en parallèle, les coûts de rénovation sont estimés à 8 millions de francs. Le conseil de fondation se base sur la valeur officielle du complexe scolaire qui est d’environ 1,7 million de francs pour articuler le prix de vente. « On va faire encore un geste par rapport à ce montant. Il ne s’agit pas de le brader non plus, parce qu’il représente une certaine valeur mais il s’agit non plus pas d’empêcher que d’éventuels investisseurs puissent lui redonner une véritable vie », souligne Henri-Joseph Theubet.





Le souhait des sœurs