Deux candidats pour succéder à Rémy Meury à la tête du SEJ

Deux candidatures sont sur la table du Syndicat des enseignants jurassiens pour la succession de Rémy Meury. Christophe Girardin et Roberto Segalla se sont annoncés pour remplacer l’actuel secrétaire général du SEJ qui partira prochainement à la retraite, selon le premier numéro de l’année du journal du Syndicat des enseignants romands, L’Éducateur. Christophe Girardin (42 ans) est domicilié à Delémont et travaille depuis 20 ans au sein de l’école jurassienne. Il a fait partie du comité central du SEJ durant dix ans et assure également un mandat auprès de la HEP-BEJUNE en tant que chargé de cours. Roberto Segalla (55 ans) habite à Courroux et enseigne à la Division artisanale du CEJEF. Il est coprésident du SEJ et responsable de la pédagogie numérique au service de la formation professionnelle. Les membres se prononceront sur ces deux candidatures lors d’un congrès prévu le 16 mars.

Pour rappel, Rémy Meury avait accepté l’an dernier de prolonger son mandat d’une année. Seul un candidat domicilié dans le Jura bernois s’était annoncé, mais cette option n’avait pas été retenue par le congrès. /alr