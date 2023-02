Haute-Sorne ne plie pas concernant le vote consultatif sur la géothermie profonde

Le législatif a d’ailleurs voté pour un amendement au budget 2023, afin d’y ajouter un montant de 5'000 francs à disposition pour l’organisation de ce vote consultatif. De son côté, Jean-Pierre Chenal du groupe PS Verts et sympathisants a déposé une motion interne afin que les conseillers généraux puissent s’exprimer sur le projet de géothermie profonde et que leurs avis soient relayés à la population. La validité de l’intervention sera examinée.





Haute-Sorne tire la prise

Lors de cette séance, le Conseil général a aussi décidé de faire un effort supplémentaire en matière d’économie d’énergie. Il s’est prononcé en faveur de l’extinction partielle de l’éclairage public. Il a toutefois fait un amendement à la proposition de l’exécutif, qui proposait d’éteindre la lumière tous les jours pour une durée de 6h, soit de 23h à 5h du matin. Les élus ont préféré différencier la semaine du week-end, en éteignant seulement entre 1h et 5h le vendredi et le samedi, ainsi que les veilles de jours fériés. L’exécutif avait estimé que la nouvelle mesure devait permettre une économie potentielle de 12% de l’énergie totale consommée sur une année et un gain de 6'600 francs. Le résultat devrait donc être sensiblement inférieur.

La commune fusionnée a rappelé dans son message qu’elle avait amorcé le renouvellement de son parc de luminaires en 2018. Depuis fin 2020, ce sont quelques 1'600 LED équipés d’une technologie radio pilotée qui sont en service, avec des abaissements de puissance qui varient durant la nuit (100% jusqu’à 21h, 75% entre 21h et 23h, 50% entre 23h et 5h et 100% entre 5h jusqu’à l’extinction). La consommation d’énergie a ainsi baissé de plus de 70%. Certains luminaires sont au bénéfice d’un éclairage dynamisé pour s’enclencher au passage de piétons. À l’avenir, 126 LED conserveront ce système dynamique, alors que le solde de 1'475 sera éteint.





Le budget passe la rampe

Le Conseil général de Haute-Sorne a aussi accepté le budget 2023. Celui-ci avait été présenté il y a 10 jours par les autorités. Il table sur un déficit de 1,4 million de francs au compte général. Les taxes et la quotité d’impôt restent inchangées. Les investissements nets prévus se montent à 3,7 millions /emu