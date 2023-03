Courcelon est sauvé des eaux

Retour à la normale à Courcelon. Une fuite d’eau importante a touché le village mardi soir, provoquant la fermeture de la rue de la Saline et privant d’eau courante une quinzaine de ménages. La situation s’est complètement rétablie ce mercredi en fin d’après-midi. Les habitations touchées ont donc à nouveau accès à l’eau et, si la route n'a pas encore totalement été remise à neuf, la circulation automobile est à nouveau possible dans la rue de la Saline. /tbe