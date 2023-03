Credit Suisse : réactions jurassiennes

Avec la chute de Credit Suisse, c’est aussi l’image du pays qui en prend un coup. A l’interne également, l’affaire provoque moult discussions. « C’est sûr que beaucoup de questions se posent et qu’il y a une insatisfaction. On est toujours dans le schéma qui veut que les rendements doivent rester sur le marché, mais que par contre, on se tourne vers l’Etat dès qu’il y a des problèmes et qu’il faut éponger des pertes », commente la sénatrice socialiste Mathilde Crevoisier Crelier.