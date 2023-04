Un léger bénéfice pour les comptes de l’État jurassien

Les comptes 2022 de l’État jurassien affichent un résultat bien meilleur que prévu. Présenté jeudi matin, l’exercice financier de l’an dernier boucle sur un léger bénéfice de 300'000 francs alors que le budget adopté par le Parlement tablait sur un déficit de 20,5 millions. Cet excédent de revenus s’explique par une « conjoncture particulièrement favorable et des effets uniques non prévisibles », indique le canton. L’État souligne que « ces bonnes nouvelles ne sauraient en aucun cas remettre en cause les efforts à poursuivre dans le cadre du programme Plan équilibre 22-26 ».





Des recettes fiscales portées par l’horlogerie

Parmi les évènements exceptionnels, les recettes fiscales ont dépassé de 15 millions de francs le montant prévu au budget. Cette hausse s’inscrit dans le contexte d’une « forte reprise conjoncturelle à l’image d’un secteur horloger qui a connu une année 2022 parmi les plus favorables ». Si les impôts ont diminué l’an dernier pour les entreprises en raison de la RFFA et pour les personnes physiques dans le cadre de la dernière baisse fiscale de 1%, les recettes fiscales ont progressé de 1,8% par rapport à 2021. Elles restent toutefois inférieures au niveau qui prévalait avant la réforme fiscale de 2019.





Une grosse rentrée de la BNS

L’État jurassien a, par ailleurs, pu compter l’an dernier sur une enveloppe de 34 millions de francs de la part de la BNS. Sans ces recettes désormais considérées comme extraordinaires, une perte du même montant aurait dû être enregistrée. Les autorités restent donc particulièrement prudentes pour les prochaines années, sachant que la Banque nationale suisse a annoncé au mois de janvier qu’elle ne versera aucun argent aux cantons en 2023.





Des charges « maîtrisées »

Au chapitre des effets non prévisibles, les coûts des mesures en lien avec la pandémie se sont avérés moins importants qu’initialement envisagé. « Ce constat apporte une amélioration unique d’environ cinq millions expliquée principalement par les cas de rigueur », souligne l’État. Ce dernier indique que les charges prévues ont été respectées. L’écart n’atteint que 0,06% par rapport au budget, malgré les évènements exceptionnels comme l’accueil des réfugiés ukrainiens.

Notez encore que des investissements bruts de 56,3 millions ont été réalisés en 2022, dont 36,3 millions à la charge du canton du Jura. /comm-alr





La ministre des finances, Rosalie Beuret Siess, sera l’invitée du Journal de 12h15 pour évoquer les comptes 2022 de l’État jurassien