Le budget cantonal pour l’année prochaine passe la rampe du Parlement. Les élus jurassiens ont accepté ce mercredi par 36 voix contre 11 et 11 abstentions l’arrêté concernant le budget et la quotité de l’impôt pour l’année 2022. Ils ont également accepté par 59 voix contre 0 et 0 abstention l’arrêté concernant la dérogation au frein à l’endettement. La ministre des finances Rosalie Beuret Siess réagit dans le Journal de 12h15. /cer

