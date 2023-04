Des efforts énergétiques qui ont compté

Les coupures de courant tant redoutées n’ont finalement pas eu lieu. Fin de l’été dernier, la Confédération avait émis des recommandations pour diminuer la consommation d’énergie. Quelques semaines plus tard, le canton du Jura et les communes avaient repris ces mesures. Il s’avère que les privés et les entreprises ont suivi les conseils. A Delémont par exemple, la vente d’électricité aux ménages a baissé de 7,4% par rapport à l’hiver dernier. Au niveau du gaz, qui est aussi lié aux températures clémentes de ces derniers mois, la consommation des ménages a baissé de 32%. L’éclairage public enregistre une baisse de 26%, grâce à l’extinction de certains luminaires et le passage à la LED.





Des coups de pouce financiers bienvenus

A Porrentruy, la lumière a été coupée dans 11 secteurs entre 00h30 et 05h30, ce qui a permis une économie d’énergie de 28'000 kWh. Le chef-lieu ajoulot a aussi mis en place des coups de pouce financiers pour inciter les privés et les entreprises à faire mieux. Des minuteurs étaient ainsi offerts aux commerces. Une vingtaine en ont profité. La municipalité a relancé cette action auprès des commerçants qui n’avaient pas encore répondu. « Nous espérons que l’ensemble des commerçants de la ville de Porrentruy joueront le jeu pour éviter cette pollution énergétique la nuit et par la même occasion faire des économies d’énergie », relève Anne Roy. La conseillère municipale en charge de l’environnement indique également que 80 ménages ont changé leurs ampoules contre de la LED auprès de deux prestataires bruntrutains, qui proposaient avec le soutien de la municipalité une réduction de 30%.

Le canton a aussi repris et appliqué les recommandations fédérales. Un bilan sera dressé au même moment que la Confédération qui a d’ores et déjà informé de la poursuite de l’initiative économie d’énergie hiver pour 2023-2024.