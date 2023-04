La Foire du Jura 2023 aura bien lieu

L’organisation de la Foire du Jura est reprise par une association. Comme nous vous l’annoncions en février dernier, la société Comptoir delémontain SA avait décidé de ne plus louer la Halle des expositions dès la fin mai, et d’annuler les contrats avec les organisateurs d’événements. La tenue de l’édition 2023 de la foire commerciale semblait donc incertaine.

Or, la manifestation aura bel et bien lieu, du 20 au 28 octobre, comme d’habitude à la Halle des expositions à Delémont. Un groupe de personnes a décidé de reprendre le flambeau « pour cette année 2023 et les années futures » en créant une association.

Les cinq membres du comité représentent chacun l'un des domaines suivants : traitement de l’eau, énergies et industries, agriculture, sport, appareils ménagers. L’équipe se dit animée par un « souhait de nouveautés », et compte élargir l’événement à l’écologie et à la robotique domestique. La Chambre de commerce du Jura sera également active pour présenter le tissu industriel jurassien.

L’association estime que « la Foire du Jura a encore un bel avenir à Delémont ». /comm-lad