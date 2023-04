« Une révision du plan directeur cantonal désolante », déplorent quatre associations jurassiennes

Un communiqué rédigé par l’Association Transport et Environnement Jura, Citoyens responsables Cornol, la Société des Sciences naturelles du pays de Porrentruy et Pro Natura Jura critique les retouches apportées au plan directeur cantonal, document qui régit la stratégie territoriale du canton du Jura. Il a été revu à la fin de l’année passée, avec l’objectif de mieux répondre aux enjeux environnementaux et touristiques actuels. Une consultation publique courait jusqu’au 6 mars dernier.

Les quatre associations de protection de la nature pointent du doigt une révision qui n'irait pas assez loin, la qualifiant de « décevante, frustrante et insatisfaisantes ».

Principal regret de Pro Natura Jura, l’ATE, Citoyens responsables Cornol, et la Société des Sciences naturelles du pays de Porrentruy : la mise à jour ne permet pas, selon elles, de protéger réellement la biodiversité. La fiche « Tourisme » du plan directeur donne la priorité à l’économie au détriment des écosystèmes, déplorent les organisations. Elles souhaitent un développement touristique plus en accord avec l’environnement.

Autre pierre d’achoppement : perte de biodiversité, homogénéisation du paysage et dérèglement climatique sont traités avec trop de légèreté au vu de l’ampleur des dégâts, explique le communiqué. Ce dernier pointe également un manque d’articulation entre la révision du plan directeur et le futur plan climat du canton.

Une mobilité toujours pensée de manière compartimentée constitue un dernier point que les associations trouvent problématique. Elles souhaitent en effet une politique plus englobante, avec l’idée de répondre en même temps aux loisirs, aux déplacements quotidiens et au partage de l’espace. Un renforcement de l’offre de transports publics est aussi évoqué parmi les quelques propositions formulées. /comm-tbe