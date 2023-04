Un prix spécial pour Mathys Douma au Concours national de la Fondation science et jeunesse

Mathys Douma a été récompensé au Concours national de la Fondation science et jeunesse. Le jeune Jurassien de 16 ans a reçu le Prix spécial du Festival international du film fantastique de Neuchâtel (NIFFF) pour son travail « Allusion aux illusions, confusions à profusion ! » mêlant science et philosophie. Le lycéen s’est vu attribuer la mention « très bien » à son projet par le jury. Grâce à son prix spécial, Mathys Douma pourra assister à toutes les projections et tous les évènements organisés pendant le NIFFF. La 57e édition du Concours national de la Fondation science et jeunesse a réuni 137 jeunes issus de tout le pays de jeudi à samedi à l’Université de St-Gall. /comm-alr