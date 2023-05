La violence dans les écoles jurassiennes, une réalité

Le phénomène de violence dans les écoles jurassiennes correspond bien à une réalité. Cela transparaît des résultats d’un questionnaire concocté par le Service de l’enseignement et le Service de la formation postobligatoire, résultats communiqués ce vendredi. Le sondage a été envoyé à l’ensemble du corps enseignant jurassien, auquel ils sont 529 à avoir répondu, soit 45% des effectifs cantonaux. Il confirme la tendance d’une étude réalisée récemment par le Syndicat des enseignants jurassiens. Ces deux enquêtes découlent de la médiatisation de récents cas de violences dans deux établissements régionaux.

Les résultats montrent que près de la moitié du corps enseignant a connu des situations de violence durant les deux dernières années scolaires. Elles se manifestent sous diverses formes. Les violences sont principalement verbales, mais aussi physiques. Des vols ou des dommages matériels peuvent également être signalés. Ces situations sont majoritairement occasionnelles, même si quelques enseignants font état de plusieurs cas par année.

Les chiffres diffèrent entre école obligatoire et postobligatoire : 60% des enseignants du primaire et secondaire I ont rapporté des cas de violence, contre un quart pour leurs collègues du secondaire II. De nombreuses situations problématiques sont signalées pour les premiers degrés primaire, la plupart du temps sous forme verbale. Les enseignants relèvent une augmentation des cas où l’enfant ne sait pas gérer sa frustration et réagit violemment envers l’autorité qui lui fait face.

Une réflexion sera engagée par le canton avec tous les acteurs concernés, notamment le Syndicat des enseignants jurassiens, la Conférence des directeurs et directrices d’établissements primaires et la Conférence des directeurs et directrices d’établissements secondaires. Le processus doit permettre de déterminer la mise en place de mesures de soutien et d’accompagnement pour le personnel enseignant et les élèves qui pourraient être concernés à l’avenir par des violences.

Le canton rappelle aussi la généralisation, dès la prochaine rentrée, d’un projet pilote mené au collège de Delémont. Chaque établissement du secondaire aura un référent pour les élèves au comportement problématique. L’Etat cite aussi les structures existantes, à savoir la « classe Relais » et la classe spécialisée multi-degrés de la fondation St-Germain, qui peuvent accueillir quelques élèves. /comm-tbe