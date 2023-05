Réfléchir aux stratégies adoptées pour gérer le stress et aux raisons qui poussent à la consommation d’alcool, un thème que la prochaine Journée nationale sur les problèmes liés à l’alcool se propose d’explorer. La question « Stress et alcool : un cercle vicieux ? », sera ainsi en toile de fond des actions menées dans la région le 25 mai prochain par Addiction Jura. L’institution veut faire connaître ses moyens d’aide et de prévention, mais aussi sensibiliser au fait que « l’alcool n’est pas un remède contre le stress ».

« En période de stress, il peut être tentant de recourir à l’alcool pour se détendre. Si l’alcool peut aider à relâcher la tension à court terme, il ne constitue pas un moyen approprié pour réduire le stresse durablement. Cela mène vite à une impasse : les personnes qui indiquent qu’elles doivent avant tout pour faire face à la pression présentent un risque accru de développer une consommation problématique », explique-t-on à Addiction Jura. « La dépendance à l’alcool est pratiquement toujours lié à un stress », dixit Maude Chapuis, intervenante d’Addiction Jura pour les Franches-Montagnes. Et ses collègue delémontaine Célia Valsecchi et bruntrutain Luca Strahm d’ajouter : « En Suisse, 250'000 à 300'000 personnes sont alcoolo-dépendantes et 1 personne sur 5 consomme de l’alcool de manière abusive, c’est-à-dire trop, trop souvent, ou dans un mauvais contexte de consommation. »





Stress et alcool : un potentiel cercle vicieux

« Dès le moment où on ne sait plus comment faire face au stress, on essaie de trouver quelque chose dans nos ressources. Certaines personnes ne voient alors pas d’autres stratégies que l’alcool. Si on boit un verre de temps en temps pour se détendre, ça ne pose pas trop de problèmes. Par contre, ça peut devenir un cercle vicieux si on commence à en commencer trop souvent, en trop grande quantité et dans les mauvais moments », relate Célia Valsecchi.





Une journée pour échanger

Pour aborder la question et sensibiliser, Addiction Jura tiendra le jeudi 25 mai différents stands dans la région où il sera notamment possible de gagner des prix fournis par des sponsors locaux, partager ses stratégies anti-stress et en découvrir d’autres, déguster des boissons sans alcool et des friandises concoctés par les usagers d’Addiction Jura. Elle sera présente à Delémont, devant la Migros, de 9h à 16h30, à Porrentruy, au parc du Pré de l’étang de 13h30 à 17h00, et devant la Coop de Saignelégier de 8h30 à 12h00. En outre, une équipe mobile sillonnera la cité bruntrutaine de 9h30 à 11h30 et le chef-lieu jurassien de 13h30 à 16h30.

Cette journée est importante pour les collaborateurs d’Addiction Jura : « Tout le monde ne nous connaît pas forcément. C’est important de faire ce qu’on appelle du « hors-murs », aller à l’extérieur, montrer qu’on est accessible et pas enfermés dans nos locaux, pour pouvoir échanger. Cela facilite aussi peut-être un premier contact compliqué pour les gens qui souffriraient d’addictions », explique Célia Valsecchi.