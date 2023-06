Une belle récompense pour MPS Watch à Bonfol

Le Jura se distingue au salon EPHJ consacré au monde de la haute précision. L’entreprise MPS Watch basée à Bonfol a remporté mardi soir le Grand Prix des exposants de la manifestation qui se tient jusqu’à vendredi à Palexpo, à Genève. La société - qui est la filiale horlogère de MPS à Bienne - a été récompensée pour avoir mis au point un système innovant. Le dispositif permet de fixer les masses oscillantes sur les roulements à billes qui forment le rotor des montres automatiques. Le concept est baptisé « Oscrew » et son principal avantage réside dans le fait qu’il ne nécessite aucun composant additionnel. Le directeur de MPS Watch se réjouit de l’obtention du Grand Prix des exposants de l’EPHJ. Frédéric Chautems salue « une très bonne nouvelle qui nous conforte dans nos valeurs d’innovation, de performance et de durabilité ». Il évoque également « une très grande source de motivation qui pousse à continuer d’innover ». Frédéric Chautems souligne, enfin, que la mise au point du nouveau système a nécessité une année de recherches et de développement avant d’arriver au produit fini.