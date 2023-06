Une belle 18e édition pour le Festival de l’Ultracourt

Un beau succès que ce 18e Festival de l’Ultracourt. Pas moins de quarante courts métrages ont en effet été produits dans le cadre de l’événement dont les lauréats ont été présentés ce vendredi soir à Cinémont à Delémont. Orchestré par le Centre MITIC interjurassien, le festival est ouvert aux écoliers du canton du Jura et de la partie francophone du canton de Berne.

Le jury a dévoilé une sélection de 25 films reflétant la richesse et la diversité de l’imagination des jeunes créateurs et créatrices, explique le Centre MITIC interjurassien. Neuf trophées ont ainsi récompensé la qualité et la créativité des courts métrages. Le Grand Prix a été attribué à La trêve, film d’animation réalisé par deux classes du Collège Stockmar à Porrentruy qui donne un aperçu de la vie des tranchées durant la Grande Guerre. Le jury a également distingué La Licorne, réalisé par une classe de 2H de Porrentruy, et GénIAl créé par des élèves de 7H de Delémont. /comm-tbe