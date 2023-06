Delémont installe des poubelles de tri provisoires

Pour la belle saison, Delémont dégaine des poubelles de tri provisoire. Par un communiqué, la ville annonce qu’elle installera ce mardi des poubelles permettant de récupérer aluminium, PET et petits déchets. L’action s’inscrit dans le cadre du vaste plan d’action présenté en avril dernier pour lutter contre les déchets sauvage.

Ces installations provisoires, mises à disposition par PET Recycling et sises à différents endroits stratégiques, à savoir dans les jardins du château, au parc du Ticle, au parc urbain et au Pré-Guillaume, doivent aussi notamment permettre de récupérer aluminium et PET, que les services communaux trouvent régulièrement et en grand nombre dans les poubelles publiques, malgré leur caractère recyclable. Un constat que déplore la ville de Delémont, puisque de tels déchets sont collectés gratuitement et peuvent être valorisés. Les poubelles installées complèteront l’offre déjà existante en la matière des sites de la piscine, des écoles et des CFF, qui disposent déjà de telles infrastructures de tri. Les installations provisoires seront probablement enlevées à l’automne, un choix qui sera toutefois dicté par les conditions météorologiques.

Delémont profite de l’occasion pour rappeler que les poubelles publiques sont destinées aux déchets issus de la consommation de repas à l’extérieur, aux mouchoirs, serviettes et autres déjections canines, mais que les déchets ménagers ne doivent pas y être déposés, sous peine d’une amende.

En parallèle, le chef-lieu jurassien annonce s’associer à une action de la fondation Arc jurassien déchets et de PET Recycling pour rappeler les bonnes pratiques en matière de tri des déchets recyclables qui, au lieu d’être effectivement recyclés, terminent dans des sacs taxés. Une information a ainsi été distribuée aux ménages. /comm-tbe