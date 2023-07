Lieu abandonné cherche nouvelle vie (5/5)

Vestiges d’une société

« Cette gare, c’est l’exemple de ce qu’un bâtiment industriel ou public peut devenir. Evidemment, tout ne peut pas devenir logement ; certains lieux ne s’y prêtent pas. Mais quand c’est possible, on peut conseiller les propriétaires pour qu’ils aménagent des lieux de vie », explique Lucie Hubleur. « C’est sûr, ça n’a plus rien à voir avec ce que c’était, à l’époque. 700 personnes vivaient ici, au début du XXe siècle. C’était une société, avec un hôpital, une salle de théâtre et une épicerie. Et puis, il y avait du bruit, de la fumée, des enfants qui courraient. Aujourd’hui, Choindez ne compte plus que quelques dizaines d’habitants », ajoute la conservatrice des monuments. Elle ne peut pas se prononcer sur l’avenir du site : « Choindez a existé grâce à Von Roll, et continue d’exister grâce à Von Roll. L’affectation du site ne peut pas se passer de l’entreprise pour le moment. Je sais que Von Roll se pose la question de ce que pourraient devenir ces lieux, dans leur globalité », dit Lucie Hubleur. /cto