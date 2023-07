Les animaux insolites du Jura (4/5)

Au détour d'une balade, en les voyant dans leurs pâturages, vous vous demandez peut-être comment ils ont atterri dans notre région. RFJ vous emmène cette semaine à la découverte d'animaux insolites dans le Jura, parfois venus d'autres continents et qui ne font clairement pas partie de la faune de notre pays ! Ce jeudi, sortie en pick-up dans les grandes plaines de Boncourt à la découverte des bisons.





Une idée née après le scandale de la vache folle

« Chaque jour quand on vient faire un tour, c’est un moment particulier avec ce paysage qui est chaque fois différent selon la météo. On se croirait un peu dans les grandes plaines aux États-Unis ». Michel Prêtre reste émerveillé, malgré l’habitude et son quotidien d’éleveur de bisons. Dans la plaine boncourtoise le long de la frontière franco-suisse qui s’est industrialisée, impossible de rater dans les prés qui bordent la route ces imposants bovidés. Charpentés, touffus, ils dégagent une folle impression de puissance et leur regard perçant ne saurait trahir leur origine sauvage. « Suite aux problèmes rencontrés avec la vache folle, je voulais produire plus proche de la nature, plus écolo. J’ai eu la chance de rencontrer un gars qui avait commencé à élever des bisons, j’ai suivi son élevage. Quelques années plus tard, on a touché de grandes parcelles et cela a pu se réaliser », raconte Michel Prêtre.