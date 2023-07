Les animaux insolites du Jura (5/5)

Ceux-ci, vous ne le croiserez pas au détour d'une balade dans leurs pâturages. RFJ boucle sa tournée des animaux insolites dans le Jura par les plus fascinants et les plus imposants de tous : les dinosaures. Ce vendredi, Jurassica nous ouvre les portes de l’un des lieux de stockage des traces de dinosaures découvertes lors des fouilles du chantier de l’autoroute A16.





Plus de 600 pistes et 14'000 empreintes

Lorsque Jérémy Anquetin, paléontologue et maître d'enseignement et de recherche à Jurassica, nous ouvre les portes de ce lieu à Porrentruy, la magie opère instantanément. Le sol est jonché de moulages de traces de sauropodes, des imposants dinosaures à longs cous. Sur le côté droit, des étagères abritent des traces plus énormes encore. À gauche, on retrouve les plus petites, parfois à peine plus grosse que les traces de pattes d’un oiseau. Mettre sa main dans le creux d’une trace de dinosaures, témoin d’un passé lointain que l’on peine à s’imaginer, a quelque chose de fascinant. « En termes de nombre d’empreintes découvertes sur le terrain, on parle de plus de 600 pistes et plus de 14'000 traces, cela en fait une des plus riches collections au monde », pose d’emblée Jérémy Anquetin.