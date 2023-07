Les commerçants ont globalement le sourire après la rencontre des 2CV

C’est le clap de fin pour les deuchistes. La 24e Rencontre mondiale des amis de la 2CV s’est terminée dimanche soir du côté du Violat, entre Vicques et Courrendlin, sur un bilan très positif. Les derniers participants auront quitté le Jura d’ici la fin de la journée. Durant six jours, des milliers d’exemplaires de la célèbre voiture Citroën ont sillonné les routes de la région. Des milliers de personnes ont également visité le Jura et ses commerces. Les restaurants et magasins de la région ont globalement réalisé de bonnes affaires, selon un tour d’horizon non exhaustif réalisé par RFJ.





Une belle affluence pour certains restaurants

Si les restaurateurs présents sur le site de la manifestation ont cartonné, d’autres établissements ont aussi accueilli du monde. La brasserie de la BlackPig, à Courroux, a comptabilisé environ le double de clients que d’habitude. Le patron, Benjamin Bost, souligne toutefois que la fréquentation reste en-dessous de ses attentes. Selon lui, de nombreux deuchistes sont restés sur le site de la manifestation qui avait tout ce qu’il fallait pour se sustenter. À Delémont, le restaurant de la Croix a connu une forte affluence. « C’était extraordinaire, presque la Danse sur la Doubs tous les soirs », nous a confié son patron, Olivier Schaffter. En ce qui concerne la Maison du tourisme à St-Ursanne, le restaurant et sa terrasse ont accueilli de nombreux participants à la rencontre des 2CV qui sont venus compenser la baisse du nombre de touristes enregistrée cet été par rapport aux deux années précédentes.





Les spécialités de la région prisées

Du côté des magasins d’alimentation, le Mini-Marché de la capitale jurassienne a vu affluer nettement plus de monde que d’habitude à son rayon des produits du terroir, selon le gérant Romain Bürki. Globalement, les deuchistes se sont montrés très intéressés par la région et ses spécialités d’après le directeur de la Maison du tourisme, Frédéric Lovis. Du côté de l’alimentation plus traditionnelle, le magasin Denner de Courroux n’a toutefois pas accueilli davantage de clients que d’ordinaire. /alr