Les garagistes sont au front à La Chaux-de-Fonds

« Le travail d’avant tempête continue », confirme Pedro Roxo. « On décale des rendez-vous, on s’adapte, on trouve des solutions. Les gens comprennent bien qu’on traverse une période difficile et qu’on ne peut pas répondre tout de suite à leur demande, comme on le ferait en temps normal ».

Face au volume de travail, les véhicules de remplacement sont mis à contribution. Au garage de l’Etoile, les quinze voitures prévues à cet effet sont toutes attribuées. Celles du parc d’occasion ont dû être sollicitées. Au total, ce sont près de 25 voitures de courtoisie qui ont été prêtées aux clients.