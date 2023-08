La Chaux-de-Fonds: crédit extraordinaire demandé après la tempête

Dix-huit jours après la tempête qui a touché la ville, le Conseil communal de La Chaux-de-Fonds s’est présenté incorpore devant la presse, vendredi. « On se projette désormais dans l’avenir », a expliqué le président de la Métropole horlogère, Jean-Daniel Jeanneret.

L’Exécutif soumettra au Conseil général, le 29 août prochain, un rapport urgent, afin d’obtenir un crédit extraordinaire d’une dizaine de millions de francs.

Ce montant servira à couvrir les mesures de secours de ces dernières semaines, les heures supplémentaires des services de la ville et les différents dégâts aux bâtiments ainsi que la replantation des arbres. En revanche, il n’y aura pas d’aide extraordinaire aux entreprises.

Le Conseil communal a confirmé la tenue de la Braderie du 1er au 3 septembre prochain, et ce sans restriction. Quant à une aide possible pour la Plage des Six Pompes, elle sera discutée prochainement avec le canton et la cité.

/ATS