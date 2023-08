L’eau est à nouveau potable à Cornol

Les habitants de Cornol peuvent à nouveau utiliser l’eau sans la faire bouillir. Toutes les restrictions ont été levées par les autorités lundi matin. Les analyses ont été faites et les résultats sont concluants, selon le maire Gilles Villard. Pour l’heure, il est encore difficile de définir les causes de cette pollution de l’eau. « On pense, à première vue, que ce sont les orages qui ont provoqué des problèmes de turbidité », nous a-t-il confié. Les machines n’auraient pas suivi en raison du débit d’eau important. Des réflexions sont en cours pour éviter ce type de problème à l’avenir. /lge