Viola Amherd a rendu visite aux spécialistes de l'armée mobilisés à La Chaux-de-Fonds

La cheffe du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) a aussi profité de sa visite pour rencontrer le commandant de la division territoriale 1, le divisionnaire Mathias Tüscher, responsable de l’appui aux autorités civiles. Ce dernier lui a présenté le travail actuel de la quinzaine de spécialistes alpins et opérateurs de drones du bataillon d’intervention en cas de catastrophe encore sur le terrain, occupée à la sécurisation des toits.

Présence symbolique

La conseillère fédérale s’est également entretenue avec le président du Conseil d’Etat, Alain Ribaux, le conseiller d’Etat et chef du Département du développement territorial et de l'environnement Laurent Favre, le président de la ville Jean-Daniel Jeanneret et le conseiller communal en charge de la sécurité, Thierry Brechbühler. Durant ce moment de partage, les autorités cantonales et communales ont remercié le DDPS de son engagement.

'La venue de Viola Amherd a une valeur très symbolique', a relevé Alain Ribaux. Avec la présence de l'armée, on peut dire que la Suisse est là, aux côtés de la commune et du canton.'

Avant la venue de la conseillère fédérale, La Chaux-de-Fonds avait déjà reçu, la semaine passée, la visite du commandant de corps.