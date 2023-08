Un succès qui dépasse toutes les attentes pour COMM9

Une organisation souple

Face à une telle affluence, il a fallu faire quelques changements. Par exemple, le personnel sur place a été adapté à la demande. « Il faut savoir qu’on travaille avec des personnes qui sont en situation de rupture sociale et professionnelle et qui ne sont pas forcément à l'aise avec le monde. Il a donc fallu demander du renfort », explique Camille Guillod. L’arrivée de la population ukrainienne a aussi poussé les responsables de COMM9 à revoir leur organisation. « Il y avait beaucoup de personnes dans le besoin qui sont venues et on a dû s’adapter au niveau de la langue. Il y avait donc des traducteurs à la caisse pour que tout se passe bien », se souvient Camille Guillod. Une affluence pas toujours facile à gérer. /lge