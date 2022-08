Caritas Jura ouvre son nouveau magasin dédié à la seconde main

Il y avait foule ce mercredi matin dans la zone industrielle de Delémont. Le magasin flambant neuf de Caritas Jura a ouvert ses portes à la Rue St-Henri. Entièrement dédié aux articles de seconde main, l’établissement nommé « COMM 9 » dévoile ses fastes sur deux étages et plus de 1'000 mètres carrés. Il est géré par des professionnels de la vente, mais aussi des bénévoles et des participants aux ateliers d’insertion de l’institution.

Le magasin valorise ainsi la récupération et la consommation durable et responsable. Vêtements, meubles, livres, déco, jouets, brocantes et autres articles sont proposés à tout public. Tous sont issus de dons offerts à Caritas Jura. « COMM 9 » remplace désormais l’ancienne boutique basée à Montcroix.

Entretien complet avec la responsable des ventes du magasin, Diane Derivaz Oppliger :