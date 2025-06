Caritas Jura veut faire de Montcroix un havre de biodiversité pour le public

Caritas Jura veut valoriser les jardins de Montcroix. Les quelque 4’000 m2 de jardin potager situés à Delémont pourraient évoluer pour favoriser la biodiversité et l’accueil du public. La surface compte actuellement un jardin Bio qui vise notamment à favoriser l’insertion. Caritas souhaite notamment créer un sentier pédestre et didactique ouvert au public pour favoriser la sensibilisation à la biodiversité. La surface appartient aux Capucins et Caritas a ainsi dû obtenir le feu vert du Conseil provincial des capucins suisses. L’association doit aussi rassembler 200'000 francs.