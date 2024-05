Un nombre de bénéficiaires record pour Caritas Jura en 2023

Un nombre record de personnes se sont tournées vers Caritas Jura l’année passée. Les prestations de l’institution sociale qui lutte contre la pauvreté ont bénéficié à plus de 8'000 personnes, selon son rapport annuel. Une situation jugée davantage alarmante que réjouissante, alors que 2023 marquait un retour à l’ordinaire, après des dernières années marquées notamment par la crise du Covid-19, puis l’arrivée d’Ukrainiens qui ont fui leur pays en raison de l’invasion russe.

« Ce retour à l’ordinaire met en évidence que l’ordinaire n’est pas rose pour la population. Le succès rencontré par l’association montre qu’il y a des besoins auxquels on peut apporter des réponses adéquates, mais cela signifie aussi que nous ne sommes pas au bout de la pauvreté dans la région », constate le directeur de Caritas Jura Jean-Noël Maillard. Plusieurs éléments sont à la base de ce chiffre de 8'000 bénéficiaires. Il englobe aussi les 4'500 personnes qui ont droit à la CarteCulture en raison des subsides qu’elles touchent pour la caisse maladie et qui sont de plus en nombreuses à demander ce sésame qui permet d’avoir des rabais pour les offres culturelles et de loisirs. D’autre part, plus d’un millier de personnes, notamment des jeunes, ont profité des actions de prévention de Caritas Jura, notamment dans les écoles concernant l’endettement ou le tri sélectif. Enfin, le nombre de personnes qui ont recours aux consultations sociales est en hausse, avec un total de 382 dossiers suivis, dont 232 nouveaux.





Risque de précarité

Selon Jean-Noël Maillard, le nombre d’individus qui font face à un risque de basculer dans la précarité augmente. Même si elles ne sont pas toutes à l’aide sociale, les personnes qui doivent jongler à la fin du mois, ou qui ne sont pas à même de faire face à une dépense imprévue de 2'500 francs, soit la franchise la plus haute des caisses maladie, sont de plus en plus nombreuses. Le directeur de l’association évoque également une complexification des situations avec un appareil administratif de plus en plus lourd. Il y a aussi, d’après lui, un problème dans le système qui ne permet pas de rejeter systématiquement les causes de pauvreté sur la responsabilité individuelle des personnes concernées.

Par ailleurs, Caritas Jura a bouclé l’exercice 2023 sur un résultat financier équilibré. La présidence de l’institution a été reprise par Anne-Françoise Gallardo, qui a succédé à Anne Seydoux-Christe, alors que trois nouveaux membres ont rejoint le comité. /emu