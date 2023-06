Une nouvelle présidente mais pas de révolution chez Caritas Jura

Caritas Jura tient sa nouvelle présidente. Anne-Françoise Gallardo a été élue mardi soir lors de l’Assemblée générale de l’institution sociale. Elle succède à Anne Seydoux-Christe qui a effectué trois mandats. Anne-Françoise Gallardo, invitée de La Matinale, est donc passée de vice-présidente à présidente et vise une certaine « continuité ». Celle qui occupe un poste de directrice commerciale dans une entreprise industrielle de la région s’investit chez Caritas Jura pour « garder un pied sur terre, ailleurs que dans cette logique économique ». Cela « m’ouvre l’esprit, me sort de ma zone de confort », ajoute-t-elle. La durabilité sera l’un des grands axes de sa présidence alors que l’inflation « touche les personnes défavorisées de plus en plus », selon Anne-Françoise Gallardo. /mmi