Plus d’un million versé pour la formation professionnelle en 2022

Les entreprises formatrices jurassiennes ont reçu plus de 1,2 million de francs l’an dernier. Le Fonds cantonal pour le soutien aux formations professionnelles (FSFP) a permis le versement de 1,07 million pour les six prestations régulières dont les cours interentreprises, les certifications pour adultes ou encore les indemnités pour chefs experts, selon un communiqué transmis mercredi dans le cadre de la publication du rapport d’activités 2022. Environ 160'000 francs ont également été attribués à des projets particuliers. Le FSFP a ainsi atteint ses objectifs. Il s’agit d’ailleurs du second versement le plus élevé de son histoire.

Pour rappel, le Fonds cantonal pour le soutien aux formations professionnelles existe depuis 15 ans. Il est alimenté par les entreprises privées et les collectivités publiques. Le taux de contribution a été augmenté de 0,05% depuis le 1er janvier à la suite de l’acceptation d’une motion par le Parlement jurassien. Il atteint désormais 0,1%. /comm-alr