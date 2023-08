L’Université populaire jurassienne a bonne mine

Un record d’activités

Avec près de 250 activités supplémentaires proposées par rapport à l’an dernier, les programmes n’ont jamais été aussi pleins. Cet engouement s’explique notamment par la reprise d’après pandémie, selon Isabelle Chapuis, présidente de la section delémontaine de l’UPJ. « Les administratrices, les responsables de villages et les gens ont eu envie de repartir à un rythme assez important et les formateurs étaient disponibles », explique-t-elle. Toutefois, elle ne craint pas qu’un nombre trop important d’activités disperse le public. « C’est un risque qu’on prend et qu’on assume, tout en sachant qu’une partie des cours ne seront pas mis sur pied. Cela nous permet de prendre la température pour savoir qu’elles sont les véritables attentes du public jurassien », se défend-elle.

Effectivement, l’UPJ doit s’adapter à la société. Par exemple, de plus en plus d’activités en lien avec les économies d’énergie et le développement personnel sont organisées. Certains classiques doivent également être revisités. « Les gens ont besoin d’être tout de suite en immersion. Ils partent donc en séjour linguistique ou font des cours à distance. C’est donc un défi de faire perdurer ces activités », relate Isabelle Chapuis. C’est pourquoi des cours plus spécifiques sont organisés comme « l’espagnol ou l’italien pour les vacances ». Il s’agit donc de leçons courtes et moins contraignantes. /lge