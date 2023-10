Quatre nouvelles startups actives dans les Medtech accompagnées dans le Jura

Quatre nouvelles startups vont intégrer l’accélérateur DayOne Tech, lancé il y a un peu plus d’un an par le Parc suisse de l’innovation Basel Area à Courroux. Toutes orientées dans les technologies médicales, elles vont bénéficier d’un accompagnement de 12 mois et d’une mise à disposition de moyens technologiques et de recherche pour développer leur produit. Les lauréats de cette troisième promotion sont :