« Bilan assez exceptionnel » pour la première édition du Spiegelberg Festival

À quelques heures des derniers concerts qui closent la première édition du nouveau-né Spiegelberg Festival, le président de l’association qui organise ce festival itinérant dans les Franches-Montagnes est rieur : « C’est un bilan assez exceptionnel, notamment du point de vue de la météo, des moments humains et artistiques, des paysages et des infrastructures en extérieur. On est vraiment très contents », explique Félicien Donzé. Et il y a de quoi être content : selon les premières estimations, 2000 personnes ont assisté aux différents concerts dans des lieux emblématiques des Franches-Montagnes, tels que la brasserie BFM, la carrière des Breuleux ou la Halle-cantine de Saignelégier.