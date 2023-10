L’industrie au cœur d’une séance d’information sur la géothermie profonde

L’industrie de haute précision s’invite au sein de la Commission de suivi et d’information (CSI) sur le projet de géothermie profonde. Les acteurs de la branche actifs sur les communes de Haute-Sorne et de Boécourt étaient conviés lundi soir à la huitième séance de la CSI. L’occasion pour eux d’échanger et de s’informer sur le thème de la sismicité en lien avec les instruments de haute précision. Seuls deux entrepreneurs ont répondu présents. Le président de la CSI peine à expliquer cette faible participation. « On peut se dire que certains n’ont pas voulu venir, car ils sont opposés au projet de toute façon. Mais on peut aussi se dire que l’information selon laquelle il y a une grande crainte est peut-être exagérée », a indiqué Pascal Mahon à RFJ.