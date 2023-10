Le PCSI Jura n’est pas sorti du bois pour les élections fédérales

Le Parti chrétien-social indépendant jurassien n’est finalement pas sorti du bois ces dernières semaines. « Il n’y a pas eu de sollicitation officielle et chaque parti a développé ses arguments, ses thématiques et sa campagne. Libre à chacun d’analyser les propositions qui sont faites et les profils des différents candidats », explique Thomas Schaffter.