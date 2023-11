Sauvés de l’extinction, 191 alambics exposés ce week-end à Porrentruy

Ces alambics seront montrés pour la première fois au public. Des grands, des petits, des biscornus, des bricolés... Une histoire folle et un charme fou qui fascine toujours le public. « Les professionnels aiment la technique, la technologie qui se cache derrière. Mais pour tout un chacun, c’est l’esthétique de ces pièces qui fascine. On est sur quelque chose de l’ordre du Steampunk (NDLR Genre littéraire de science-fiction), ça part dans tous les sens, c’est cuivré, il y a des tuyaux, ça brille… Certains sont issus de grandes fabriques, d’autres sont bricolés clandestinement, parfois à partir de lessiveuses ! », sourit Elodie Paupe. Des curiosités à voir samedi et dimanche Ô Vergers d’Ajoie entre animations, visites guidées et dégustation. Héros du sauvetage de ces pièces d’importance nationale, Pierre Schaller sera aussi présent. /jpi