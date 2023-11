La radiologie rend son tablier… de plomb

Plus néfaste que bénéfique

Avec l’évolution de la technologie, les effets de protection de ce tablier sont plus que discutables. Selon Nassim Medraoui, expert en radioprotection à l’HJU, « la mauvaise utilisation de ce tablier plombé est devenu plus dangereuse qu’une utilisation standard ». Par mauvaise utilisation, il faut voir une notion de cadrage comme en photographie. « On cadre la région à photographier. Si dans ce cadre, on met ne serait-ce qu’un petit bout de tablier plombé, l’appareil qui est automatique va le capter et donc générer plus de doses pour arriver à une bonne qualité d’image », explique-t-il. Selon lui, sans le tablier, la qualité de la radio est la même, mais avec beaucoup moins de doses envoyées. Thierry Passaplan, administrateur de la radiologie à l'HJU, ajoute qu’il est tout de même recommandé pour le personnel soignant de garder le tablier de plomb en raison de son exposition fréquente aux radiations.