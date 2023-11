Du retard pour le Centre de collecte et de valorisation des déchets

Le Centre de collecte et de valorisation des déchets (CCV) prend du retard. Cette déchèterie régionale qui doit être construite dans le secteur des Prés-Roses à Delémont devrait ouvrir à la fin 2025 plutôt qu’en été de cette même année. L’information a été transmise jeudi soir lors de l’assemblée des délégués du SEOD, le Syndicat de gestion des déchets de Delémont et environs. Ce décalage de six mois s’explique notamment par le fait que les autorités de la capitale jurassienne doivent monter un dossier « complexe » pour la réalisation d’un giratoire qui permettra d’accéder au futur CCV. Un crédit devra être soumis au Conseil de ville.

Responsable du groupe de travail sur le dossier, Michel Brahier se montre toutefois confiant pour un début des travaux au printemps de l’an prochain. Environ 2'000 m3 de bois jurassien seront utilisés pour la construction du Centre de collecte et de valorisation. Les coupes vont être effectuées dès cet hiver par ProForêt. Un potentiel retard supplémentaire ne devrait pas avoir de conséquences financières en la matière. « Ce bois pourrait être utilisé pour d’autres constructions », souligne Michel Brahier. Notez encore que le SEOD a conclu un partenariat avec les Services industriels de Delémont pour la création d’une centrale photovoltaïque sur le toit de la déchèterie. Son financement sera assuré par le biais du prêt citoyen.