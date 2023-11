La SEDRAC valide le retrait de l’État jurassien

La SEDRAC, qui soutient le développement économique du district de Porrentruy en proposant des terrains industriels, avait déjà annoncé sa volonté de donner la main aux communes du district, ce qui devait se traduire par un retrait de l’État jurassien investi depuis 2018. Ce désengagement du canton et le remboursement à l’État de ses 500'000 francs de capital ont été validés mercredi soir lors de l’assemblée des délégués de la Société d’équipement de la région d’Ajoie et du Clos du Doubs. La structure régionalisera ainsi davantage son fonctionnement en travaillant via une convention avec le Syndicat intercommunal du district de Porrentruy (SIDP). Le montant rétrocédé à l’État n’occasionne pas de difficulté pour la SEDRAC, selon son président Thierry Crétin, car elle percevra d’autres soutiens de la politique régionale pour son cahier des charges. /comm-jpi