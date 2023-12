Une taxe qui constitue un casse-tête pour certaines communes

Pas d’estimation possible

À la tribune du Parlement, le ministre David Eray a rappelé que l’administration ne faisait qu’appliquer la législation fédérale et la jurisprudence. En réponse à l’interpellation de François Monnin, il a expliqué que l’État ne pouvait pas s’engager à donner une estimation de cette taxe. Il ne peut pas non plus se fonder sur le prix de vente pour déterminer le montant final, car celui-ci ne reflète pas systématiquement le prix de marché. Il y a un risque, selon lui, de créer des inégalités de traitement. /alr