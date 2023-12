Le culte de Noël de Moutier diffusé dans toute l’Europe

Le culte de Noël de Moutier sera diffusé en direct à travers toute l’Europe. Les paroisses protestantes réformées du PAR8 vous invitent à suivre ce lundi 25 décembre la célébration de la naissance de Jésus à la Collégiale Saint-Germain dès 9h15 ou en direct à la télévision dès 10 heures. La RTS avait approché la paroisse réformée de Moutier en juillet déjà pour lui proposer l’opportunité de diffuser son culte en Eurovision. Les pasteurs Caroline Witschi et Quentin Jeanneret présideront la célébration. À quelques heures de la célébration, les deux pasteurs cachent bien leur stress et ont hâte de prendre part à cet exercice qui sort de l’ordinaire. « Nous nous réjouissons de vivre quelque chose ensemble, de vivre quelque chose qu’on ne vit pas deux fois », témoigne Quentin Jeanneret. « Beaucoup de stress aussi, mais le projet m’inspire, me plait et me porte », ajoute Caroline Witschi.