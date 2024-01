Les poteaux électriques tombent à La Baroche

Les poteaux électriques disparaissent entre Miécourt et Charmoille. Les BKW démontent en ce moment les mâts. L’été dernier, le fournisseur d’électricité a enterré cette ligne de 16'000 Volts. Toute la région de la Baroche est concernée par ces travaux, qui ont pour but de sécuriser la distribution et qui vont coûter 1,8 million de francs à l’entreprise bernoise pour 11 km de câbles. Environ 200 mâts seront enlevés sur 6 km. Des poteaux qu’il fallait régulièrement contrôler. « C’est un gain de temps parce qu’une fois qu’on a câblé, on n’a plus de maintenance à faire », explique Josué Maître. Le responsable construction du secteur Ajoie relève aussi que désormais la ligne n’est plus tributaire de la météo. Mais des coupures de courant ne peuvent pas être exclues pour autant. « Le risque zéro n’existe pas », rappelle le collaborateur de BKW, « ce qui peut se passer, c’est que quelqu’un creuse sans avertir, tombe sur une ligne et arrache un câble ».