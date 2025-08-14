Baisse des tarifs de BKW

BKW baisse les tarifs de l’électricité pour l’approvisionnement de base en 2026. Cette nouvelle ...
BKW baisse les tarifs de l’électricité pour l’approvisionnement de base en 2026. Cette nouvelle baisse est possible grâce au léger recul des prix de l’énergie et de l’utilisation du réseau.

Les BKW réduisent les tarifs de l'électricité pour 2026. (Photo d'illustration) Les BKW réduisent les tarifs de l'électricité pour 2026. (Photo d'illustration)

Les BKW adaptent leurs tarifs de l'électricité. Ils seront en baisse en 2026 pour l'approvisionnement de base. Les forces motrices bernoises expliquent ce jeudi que l’énergie fournie à la clientèle provient principalement de ses propres centrales électriques. Les tarifs se basent majoritairement sur les coûts de production de ces installations. Comme l’année 2024 a été riche en précipitations et donc très bonne pour les centrales hydrauliques, les coûts de production ont baissé. Les forces motrices bernoises ont donc décidé de répercuter cette réduction sur leur clientèle.

À cela s’ajoute une baisse du tarif de l’utilisation du réseau dû à un changement dans la loi : les coûts de mesure sont dorénavant indiqués séparément à ceux de l’utilisation du réseau.

Ainsi, à partir du 1er janvier 2026, le prix du courant baissera de 0.9 centime par kilowattheure. Selon les schémas des BKW, cela représente une baisse d’environ 40 francs par an.

Les forces motrices bernoises rappellent toutefois que la réduction effective dépend du comportement individuel en matière de consommation. /comm-tbu


 

