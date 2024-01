Une parenthèse estivale pour sensibiliser les plus jeunes

Malgré le temps hivernal, les shorts, les maillots de bain et les tongs sont de sortie ce week-end à Bassecourt. La 16e édition du Tropicana Beach Contest se tient de jeudi à samedi à la Halle des fêtes. La plage géante était, comme de coutume, réservée samedi après-midi aux familles. Les associations qui participent à la manifestation avaient concocté toute une série d’activités pour les enfants. Ces derniers ont notamment pu manger des insectes, fabriquer un panier ou encore un tam-tam, mais aussi se promener dans un sentier pieds nus. « L’idée est de réunir les familles pour la bonne cause et que les enfants puissent se rendre compte des réalités dans le monde via des bricolages, des photos ou encore des vidéos », explique Michel Leoni, responsable de la plage des enfants et membre du comité d'organisation du Tropicana.