La situation reste calme autour du loup dans le Jura

L’abattage préventif des meutes de loups en Suisse arrive à son terme. C’est ce mercredi que se clôture la campagne de régulation préventive du prédateur. Deux mois après l’autorisation de tir dans les cantons du Valais, des Grisons, de St-Gall, de Vaud et du Tessin, l’heure est au bilan. Au total, 50 loups ont étés abattus à travers le pays depuis le 1er décembre. Aucun tir n’a eu lieu dans le Jura qui n’est pas concerné par la gestion pro-active des meutes et où la situation reste calme.

Le canton a enregistré deux attaques sur son territoire. C’était fin septembre à Undervelier où un prédateur avait tué cinq chèvres, puis mi-octobre où trois moutons avaient péri à Berlincourt. Depuis, plus rien à signaler, comme nous l’a confirmé Amaury Boillat. Selon l’inspecteur de la faune à l’Office de l’environnement, il y a probablement des individus qui se promènent dans la région, notamment dans le Clos du Doubs et en Haute-Ajoie, et qui, selon certaines observations, sont en quête de nouveaux territoires. Il s’attend à ce qu’il y ait de plus en plus de prédation de loup, mais ne voit pas une meute s’installer dans le Jura dans un futur proche. Le prédateur est davantage attiré par des régions à forte présence de gibier et où la densité de chèvres et de moutons est plus élevée. Autre facteur qui peut expliquer les relativement faibles dégâts causés par le loup dans le canton : les mesures de protection des troupeaux misent en place après la première attaque en 2021. Amaury Boillat attend désormais de voir quels enseignements seront tirés de cette première expérience de tirs préventifs dans les cinq cantons concernés.

Le Conseil fédéral ouvrira une procédure de consultation au printemps prochain. Elle portera notamment sur la modification de la Loi fédérale sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages. /emu