Vers une indemnisation cantonale pour les éleveurs visés par le loup

Lors des questions orales au Parlement, le ministre Jean-Paul Lachat a indiqué qu’il allait ...
Lors des questions orales au Parlement, le ministre Jean-Paul Lachat a indiqué qu’il allait faire une proposition à ses collègues du Gouvernement.

Actuellement, aucune indemnisation n’est prévue pour les propriétaires de bétails tués qui n’auraient pas mis en place les protections requises. (Photo libre de droits.) Actuellement, aucune indemnisation n’est prévue pour les propriétaires de bétails tués qui n’auraient pas mis en place les protections requises. (Photo libre de droits.)

Le Gouvernement jurassien pourrait revoir sa stratégie concernant l’indemnisation des éleveurs qui subissent des attaques de loup. Le ministre de l’Environnement, Jean-Paul Lachat, l’a indiqué mercredi matin au Parlement en réponse à une question orale du député John Moser (UDC). L’élu de Basse-Vendline a mis en avant les pertes financières concrètes subies par les propriétaires des moutons tués. Le ministre a expliqué que les exploitants concernés n’auraient normalement droit à aucune indemnisation, car ils n’avaient pas mis en place les protections requises.

Jean-Paul Lachat a toutefois estimé qu’il était nécessaire d’adapter l’approche cantonale vu la probabilité d’une présence durable du loup dans la région. « Je considère judicieux d’entrer en matière sur le principe d’une indemnisation unique lors d’une première attaque à l’échelle d’une exploitation afin que celle-ci ne supporte pas seule les conséquences d’un phénomène en pleine expansion », a-t-il expliqué à la tribune. Le ministre a ajouté qu’il allait soumettre une proposition allant en ce sens à ses collègues du Gouvernement. Il a toutefois souligné l’importance de mettre en place les mesures de protection requises.

Jean-Paul Lachat : « L’indemnisation serait totalement à charge de l’Etat jurassien dans de tels cas de figure. »

Pour rappel, deux attaques de loup se sont produites depuis le début de l’année à Ederswiler et Charmoille. Cinq moutons avaient été tués. /alr


