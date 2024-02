La jeunesse pousse les portes de Décovi

Des adolescents en visite à Décovi. La matinée « découverte des métiers du décolletage » s’est déroulée samedi dans l’entreprise de Vicques. En collaboration avec #bepog, l’initiative pour la valorisation des métiers techniques, l’Association des fabricants de décolletages et de taillages a mis sur pied cette 3e édition dans le Val Terbi. Cet événement a réuni une trentaine d’élèves de la 9e à la 11e année et leurs parents. Le but étant de faire mieux connaître et de valoriser ces métiers. Cédric Chèvre, directeur de Décovi, a souhaité ainsi « montrer que les ateliers crasseux, ce n’est plus du tout le cas et il y a de belles perspectives pour l’avenir pour ces jeunes dans ces métiers ».