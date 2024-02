Val Terbi se dit prête à accueillir 500 nouveaux habitants

La commune fusionnée de Val Terbi voit plus grand. Ses citoyens voteront le 3 mars prochain sur une révision du plan d’aménagement local. En cas d’acceptation, Val Terbi pourra étendre sa zone à bâtir pour accueillir 500 habitants supplémentaires. La zone industrielle « La Romaine » sera également étendue pour recevoir de nouvelles entreprises.

Si la commune vise un développement démographique important, il s’agira de l’assumer en termes d’infrastructures. « Nos disposons suffisamment de locaux pour l’école, par exemple, mais aussi de commerces. La commune pourra absorber sans problème l’arrivée de 500 nouveaux habitants », explique Christophe Fleury, conseiller communal en charge du dossier. Par ailleurs, Val Terbi n’envisage pas de faire de campagne promotionnelle. « Nous avons beaucoup de demandes pour des constructions. Être au cœur de la campagne est un atout. Il ne sera pas nécessaire de faire beaucoup de marketing », ajoute Christophe Fleury. Quant aux entreprises, la commune espère en attirer de petites et moyennes.

La révision du PAL a fait l’objet d’oppositions. Huit restent pendantes et seront traitées par le canton après la votation du 3 mars. Selon les autorités communales, elles ne remettent pas le projet en question. « On a pu discuter. Il est vrai qu’on sent une certaine crainte de cette densification. Mais nous sommes obligés de respecter la nouvelle loi sur l’aménagement du territoire qui impose une urbanisation à l’intérieur des localités. Certaines parcelles s’y trouvent et il y aura une extension de la zone à bâtir qui jouxte celles existantes », précise encore Christophe Fleury.